Roma e le imprese insieme contro la violenza sulle donne

Si è svolta questa mattina, nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, l’iniziativa Roma Capitale e le imprese insieme contro la violenza sulle donne, organizzata dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina e dall’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità.

L’evento rientra nel programma di appuntamenti promossi da Roma Capitale in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, che si celebra il 25 novembre, ed è stato un’importante occasione di confronto tra istituzioni e aziende impegnate a favore della parità di genere e contro la violenza sulle donne.

Hanno partecipato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli. L’incontro, moderato dalla caporedattrice del TGR Lazio Antonella Armentano, ha visto gli interventi di: Simona Petrozzi (Camera di Commercio di Roma), Simonetta Radi (Unicoop Tirreno), Stefania Mastroeni (IKEA Italia), Delia Ciccarelli (McDonald’s Italia), Paola Accornero (Carrefour Italia), Laura De Chiara (Aquatime), Alice Ferranti (Pandora Lab), Patrizia Brognoli (Decathlon Italia) e Melissa Fortunato (Cioccolateria Origine LCL).

“Ci sono tanti tipi di violenza. Una è sicuramente quella che purtroppo ancora viene esercitata sulle donne nella sfera lavorativa. A cominciare dalle disparità salariali fino all’assenza di un’autonomia economica che in famiglia non permette alle donne di essere indipendenti dal partner. All’origine di tante violenze fisiche c’è spesso proprio l’impossibilità materiale delle donne di separarsi da mariti e compagni. Si può e si deve fare di più, a tutti i livelli, e molto possono fare le imprese dando l’esempio concreto di un mondo del lavoro più giusto. Combattere la disparità di genere non significa solo migliorare la condizione di vita delle donne ma soprattutto contribuire a creare una società migliore. Per tutti” ha affermato il Sindaco, Roberto Gualtieri.

“Le aziende giocano un ruolo fondamentale nella lotta contro la disuguaglianza e la violenza di genere. Le loro campagne di sensibilizzazione, capaci di arrivare direttamente al cuore delle persone, possono generare una consapevolezza diffusa e promuovere un cambiamento culturale profondo. Iniziative come quella promossa oggi in Campidoglio sono cruciali per creare una rete virtuosa tra istituzioni e imprese, moltiplicando l’impatto delle azioni intraprese. Con il loro esempio e la loro forza comunicativa, le aziende rappresentano un pilastro essenziale per costruire una società equa e inclusiva. Solo unendo le forze possiamo davvero fare la differenza”, ha dichiarato la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

“La violenza sulle donne si eliminerà solo quando sarà ridotto drasticamente il divario di genere, obiettivo che si può raggiungere solo lavorando insieme, istituzioni, imprese e associazioni. Oggi abbiamo compiuto un passo importante in questa direzione. Ridurre il gender gap non è solo un atto di giustizia sociale, ma anche una leva per la crescita economica dei territori. Il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che con la drastica riduzione del gender gap il PIL dei paesi in via di sviluppo aumenterebbe del 6%, quello dell’UE del 2% entro il 2030. La violenza spesso è invisibile, come quella economica, che priva di indipendenza e intrappola in contesti di abuso. Serve un cambio di paradigma: educare alla parità, nelle famiglie e nelle imprese, significa costruire una società dove chi sta meglio lavora meglio e vive meglio”, ha dichiarato Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale.

Durante l’incontro, le aziende hanno illustrato i loro progetti a sostegno delle donne e contro la violenza di genere. Coop ha presentato la campagna “Il silenzio parla“, che abbina un packaging dedicato a un podcast con storie di violenza raccontate da uomini, distribuito attraverso oltre 800 mila confezioni di pasta.

IKEA, con “The Red Flag Tag“, trasforma i cartellini dei prodotti in campanelli d’allarme della violenza diffondendo il numero 1522. McDonald’s promuove il messaggio “Non sei sola, lasciati aiutare” tramite adesivi nei bagni dei ristoranti per sensibilizzare sulle risorse di aiuto.

Carrefour Italia, insieme all’Associazione DonneXStrada, ha trasformato una prima selezione di punti vendita, tra cui gli H24, in “Punti Viola“, luoghi sicuri per le persone, formati contro la violenza di genere e per la sicurezza in strada. Aquatime sensibilizza il personale a riconoscere i segnali di chi subisce violenza. Pandora Lab adotta il protocollo Federvivo/AGIS contro gli abusi nel mondo dello spettacolo. Decathlon punta su formazione e inclusione con tirocini per donne vittime di violenza e ha ottenuto la certificazione UNI PdR 125 per le pari opportunità. Infine, Cioccolateria Origine LCL diffonde il numero 1522 attraverso una campagna nazionale con packaging dedicati.