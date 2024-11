Fipav Lazio e Todis all’unisono, “no” alla violenza sulle donne

La FIPAV Lazio e Todis insieme per fare rumore, ancora una volta. L’obiettivo? Continuare a gridare all’unisono: NO alla violenza sulle donne. Purtroppo, i dati sono preoccupanti e confermano la necessità di intervenire partendo dalla base e parlando direttamente alle generazioni più giovani alle quali spetta l’arduo compito del cambiamento. Da novembre 2023, infatti, le chiamate al 1522, numero di emergenza dedicato, sono in continuo aumento con un incremento percentuale rispetto all’anno precedente che tocca picchi dell’80%. Nonostante le attività di sensibilizzazione, i femminicidi si ripetono e le violenze crescono, amplificate dai reati sul web. Proprio per questo, è necessario insistere e continuare sul solco tracciato nelle scorse stagioni. La FIPAV Lazio si impegna ormai da molti anni nella promozione di messaggi di parità di genere nelle palestre e fuori, coinvolgendo tutto il movimento.

Così, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e a ridosso del settimo turno di campionato, sabato 23 e domenica 24 novembre, tutte le squadre della Regione Lazio, i giocatori e le giocatrici, gli addetti ai lavori e il pubblico mostreranno il colore rosso, ribadendo forte e chiaro il nostro NO alla violenza sulle donne. L’iniziativa si concluderà l’8 marzo 2025 quando, FIPAV Lazio e Todis doneranno, a una società del Lazio, una rete sulla quale verrà inciso l’#NOallaviolenzasulledonne. In questo modo, il messaggio troverà una sua dimensione fisica, diventando ancor più concreto.

“Sono molti anni che mandiamo un segnale deciso e netto: NO alla violenza sulle donne” ha esordito il Presidente della FIPAV Lazio, Andrea Burlandi. “Parliamo di una tematica che, purtroppo, è sempre attuale. Vogliamo che questa occasione apra ad uno spazio di riflessione importante, soprattutto all’interno di un movimento come il nostro, primo per partecipazione al femminile, ma che sa rivolgersi anche ai tanti atleti maschi. Sono loro il target che, probabilmente, ha maggiore bisogno di campagne come questa. Infine, non posso che ringraziare Todis per il suo supporto e ribadire che il nostro Comitato rimarrà sempre in prima linea a combattere questa battaglia” ha concluso il Presidente.

“Da tre anni, con orgoglio, sosteniamo Fipav Lazio nella sua battaglia a sostegno delle donne vittime di violenza” – ha dichiarato Massimo Lucentini, Direttore Generale Todis.- “Promuovere campagne di sensibilizzazione verso questa tematica così importante vuole ribadire la nostra solidarietà alle tante donne imprenditrici , impiegate e addette ai punti vendita, che da anni collaborano con noi, la cui significativa presenza è indispensabile, sia sul piano economico che sociale, del nostro modo di fare impresa”