Bracciano. Borse Lavoro Comunali per Giovani da18 a 30 anni

Il Comune di Bracciano promuove quattro borse lavoro per giovani residenti che non siano impegnati in tirocini o rapporti di lavoro a tempo pieno.

Saranno favoriti i candidati con: – titoli di studio in ambito psico-pedagogico; – esperienze pregresse nell’animazione o nella gestione di gruppi educativi. Indennità di 600 euro mensili.

Per candidarsi: inviare la domanda tramite il “Modulo partecipazione borse lavoro” (in allegato sul sito del Comune) entro il 3 Dicembre 2024 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bracciano, Piazza IV Novembre, 6, 00062 Bracciano (RM), o tramite PEC a bracciano.protocollo@pec.it .

Per ulteriori informazioni, consultare l’avviso completo sul sito ufficiale del Comune di Bracciano.

https://www.comune.bracciano.rm.it/…/borse-lavoro…/