Anzio, D’Amato ricorda che il centrosinistra va al ballottaggio dopo 26 anni

“Ad Anzio, comune sciolto per mafia, si va al ballottaggio dopo 26 anni. Un risultato significativo reso possibile anche grazie al contributo della lista civica e di Azione. La lista civica a sostegno del candidato Sindaco Aurelio Lo Fazio ha ottenuto il 5,6%, e Gabriele Federici, candidato di Azione, è risultato il primo per numero di preferenze. A loro e a tutti i candidati va il mio ringraziamento, ora l’impegno e quello di allargare la coalizione per vincere il secondo turno, sia ad Anzio che a Nettuno. Comuni che meritano un cambiamento.” Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, Consigliere e Commissario regionale di Azione.