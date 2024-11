Sanità, domani D’Amato scende in piazza

Riceviamo e pubblichiamo – “Domani sarò a Roma, in Piazza S.S. Apostoli, al fianco dei medici e del personale sanitario e infermieristico per sostenere le loro sacrosante richieste. La manovra finanziaria è del tutto insufficiente a rispondere alle esigenze del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Siamo di fronte a uno tsunami sanitario, cioè la combinazione devastante tra la carenza di personale e l’ombra della temuta ‘quota 33’, ovvero secondo l’OCSE tra pochi anni il 33% della popolazione sarà over 65. L’Italia è totalmente impreparata a questa sfida e alla crescente domanda di servizi sanitari. Se non si agisce con determinazione condanniamo la nostra sanità al collasso”. Lo ha dichiarato il responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.