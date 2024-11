Sabato a Cerveteri la colletta alimentare nazionale in dieci supermercati

Sabato 16 novembre torna in tutta Italia la Colletta Alimentare, una giornata di solidarietà e di sensibilizzazione sul tema della povertà che purtroppo colpisce sempre più persone anche nelle nostre comunità. Per l’intera giornata, recandosi presso i tantissimi supermercati aderenti, sarà possibile donare uno o più prodotti che mediante pacco alimentare saranno destinati ai nuclei familiari bisognosi.

Cerveteri farà come sempre la propria parte, con tantissimi volontari e svariati supermercati aderenti all’iniziativa: donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà è un gesto di solidarietà concreto e importante.

“Quella di sabato 16 novembre sarà una lunga giornata di solidarietà, che come di consueto vedrà Cerveteri protagonista con tantissimi volontari – ha concluso il Sindaco di Cerveteri Gubetti – con l’occasione, ci tengo sin da ora a porgere a tutti coloro che saranno impegnati nella raccolta, dai Volontari ai dipendenti dei punti vendita impegnati, il mio più affettuoso augurio di buon lavoro e ringraziamento per quanto faranno in favore della popolazione più fragile. Un ringraziamento, doveroso, è anche per Maria Giovanna Casertano di Banco Alimentare, che da sempre coordina con passione e profonda dedizione tutte le attività legate alla Colletta Nazionale”.

A Cerveteri sarà possibile donare nei seguenti supermercati: Carrefour Market di Largo A. Loreti n.2, Conad City di Largo Almuneacar, la Coop davanti l’Istituto Superiore Enrico Mattei, il Supermercato TIGRE in Largo Tuscolo a Cerenova, il Decò in Via Doganale a Valcanneto, il Decò in Via Settevene Palo all’altezza dello svincolo autostradale, l’Eurospin, davanti la Cantina Sociale di Via Fontana Morella, il LIDL in via Sandro Pertini, l’Hurrà in Viale Manzoni e il Todis di Via Aurelia km 42,00 in direzione Civitavecchia.

Collaboreranno alla Colletta Nazionale, Il Centro di Solidarietà Cerveteri, Scuolambiente, la Parrocchia Santissima Trinità, la Cooperativa Fratello Sole, la Parrocchia San Francesco di Cerenova, il Gruppo Scout Agesci Cerveteri 1, Accademia Kronos, la Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi, la Parrocchia Santa Maria Maggiore, la APS Damiano Casali e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Si possono donare tutti prodotti in scatola e a lunga conservazione. Non donare prodotti freschi.