Lazio Artigiana sbarca a Civitavecchia, due giorni tra cioccolata, legno, tatoo, moda, foto e gioielli

“Si va a Civitavecchia. È la prima volta che i weekend dell’artigianato escono dall’hub di Viterbo. E anche per questa occasione così particolare abbiamo voluto fare le cose in grande, con un programma vastissimo”. Tra gioielli e cioccolata, moda e legno, foto e tatoo, il saper fare va in trasferta: sabato 16 e domenica 17 per due giorni Lazio Artigiana farà tappa alla Cittadella della musica, con una full immersion densa di appuntamenti. Il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, punta molto sull’evento, che vede coinvolto come protagonista – tra le tante iniziative in cartellone – anche il presidente dell’Associazione, Alessio Gismondi.

Sabato si parte alle 15,30 con i saluti del sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, di Gismondi e Lupidi, quindi di Luca Cristofori, presidente della Rete Lazio Faber Experience. Poi si entra subito nel vivo: alle 16,30 Alessandro Ansidoni di Slowfood Costa della Maremma Laziale con Carlo Di Gennaro e Maddalena Cavarretta di Cioccolart guideranno infatti i presenti nel mondo del cibo degli dei, con “Le qualità del cioccolato”. Mezz’ora dopo si cambia scenario, con il fotografo Luca Riccioni e Federico Meschini, professore di Informatica umanistica, che parleranno de “L’immagine nell’infosfera. La comunicazione visiva nel XXI secolo”. Ci sarà spazio anche per una specialissima lectio magistralis: sarà quella di Franco Ciambella, fashion designer e professore, sul “Progetto creativo oggi”, tra ispirazione e sostenibilità nella moda. E per chiudere in bellezza la giornata, una degustazione di prodotti locali.

Domenica mattina il via è a base di gioielli, alle 11,30 tocca al laboratorio di Elena Bassetti Jewels. Sarà possibile partecipare per scoprire “La cera e la realizzazione di un gioiello”. Nel pomeriggio invece appuntamento alle 15,30 con l’incontro di due mondi: l’orafo Marco Mancini e il tatuatore Saverio Vespa dialogano su come “Decorare il corpo”. E alle 17,40 il gran finale. “Amico legno” è il tema del laboratorio di Alessio Gismondi di Codicelab, per scoprire i segreti della lavorazione del legno.

“Quello a Civitavecchia – conclude Lupidi – è un programma variegato che consente di avvicinarsi e guardare da vicino alcuni settori dell’artigianato. Una serie di eventi pensati per incuriosire e far scoprire la bellezza del nostro mondo”.

Lazio Artigiana è un progetto promosso da CNA Viterbo e Civitavecchia, grazie al finanziamento per le Reti di imprese tra attività economiche della Regione Lazio, in collaborazione con PromoTuscia, partner del progetto. L’iniziativa di sabato e domenica è patrocinata dalla città di Civitavecchia.