25 novembre, Bracciano si unisce nella lotta

In occasione del 25 novembre 2024, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Bracciano si unisce alla lotta contro la violenza di genere con una serie di eventi dedicati alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza sulle donne e invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo mese di riflessione e impegno.

“L’organizzazione di queste iniziative è stato un lavoro di squadra che va nell’ottica della partecipazione, la direzione giusta da prendere. Un impegno che non si ferma qui perché l’obiettivo è quello di contribuire a costruire una comunità sempre più coesa e compatta che afferma e ribadisce l’impegno quotidiano contro ogni forma di violenza di genere. Si tratta di un lavoro comune per contrastare il fenomeno della violenza fisica, psicologica, economica contro le donne mediante azioni di sostegno culturale, sociale e di supporto” dichiara Giulia Sala, Presidente del Consiglio comunale a Bracciano, con delega alla parità di genere e alla partecipazione.



Un calendario di appuntamenti redatto in collaborazione tra istituzioni e con varie realtà e associazioni del territorio.

“Il 21 novembre saremo a Castel Giuliano per inaugurare una panchina rossa, iniziativa promossa con il consiglio di quartiere, mentre il 22 novembre ci sarà in aula consiliare la conferenza stampa dell’iniziativa “Per troppe donne la violenza è pane quotidiano” promossa da Rete Lia, con l’adesione di altri 7 comuni e panifici locali che distribuiranno, per tre giorni consecutivi, buste del pane contenenti messaggi informativi. Il 24 novembre saremo al Teatro Charles de Foucauld per “NO MORE” promosso da Generazione Musica. Si proseguirà con gli appuntamenti mensili del Centro Donna, mentre il 26 novembre alle ore 20 in Biblioteca si terrà l’iniziativa “Lo stupro di guerra: violenza sessuale come arma da guerra”, promossa dall’ANPI Bracciano”.

“Ringrazio tutte le persone che hanno dato il loro fondamentale contributo per questa programmazione e per l’impegno costante sul nostro territorio” conclude Sala