A Roma gli studenti del liceo “Pilo Albertelli” hanno occupato dell’istituto.

“La nostra occupazione nasce dalla necessità che abbiamo come studenti di opporci a un governo che è nemico della nostra generazione, in opposizione al modello scolastico che subiamo ogni giorno, e contro un sistema che fomenta guerra, genocidio e miseria in tutto il mondo”, hanno fatto sapere gli studenti tramite un comunicato.