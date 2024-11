Il 13 c’è il Premio Roma Best Practices Award 2024

Venerdì 13 dicembre 2024, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano in Piazza di Pietra, si terrà il Premio Roma Best Practices Award 2024, giunto alla sua nona edizione.

Una scelta non casuale quella della sede della Camera di Commercio di Roma, un modo per legare ancora di più il terzo settore alle imprese della città.

Valorizzare le buone pratiche romane e le idee più virtuose che contribuiscono al benessere e alla crescita della città è la nostra mission. Il Premio BPA nasce proprio per questo per riconoscere, promuovere e sostenere e mettere in rete la parte migliore della città. Associazioni, scuole, comitati di quartiere, condomini e imprese per costruire una città comunità. Insieme .