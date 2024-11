Via Tiburtina, D’Amato solidale coi vigili dell’incidente

Riceviamo e pubblichiamo – “L’incidente avvenuto nelle ultime ore in via Tiburtina rappresenta un episodio assurdo e tragico, ancora una volta legato all’alta velocità e alla guida in stato di ebbrezza. Esprimiamo la nostra più sentita solidarietà, e quella di tutta la comunità di Azione, ai vigili feriti, con un pensiero particolare al giovane di 25 anni e a tutto il corpo dei vigili urbani di Roma Capitale che, ogni giorno, mettono a rischio la propria vita per garantire la sicurezza della città. Questi eventi drammatici, purtroppo, evidenziano l’urgenza di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza stradale. Invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione del 17 novembre, ‘Stop al nuovo Codice della Strage’, organizzata per chiedere interventi immediati contro la nuova riforma che, soprattutto sull’alta velocità, va esattamente nella direzione opposta rispetto alla sicurezza stradale e alla riduzione degli incidenti.” Lo hanno dichiarato il Consigliere regionale di Azione e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, Alessio D’Amato, e la Consigliera dell’Assemblea Capitolina di Azione, Flavia De Gregorio.