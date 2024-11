Venticinque di novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Le origini

Il primo incontro femminista del Latino America e dei Caraibi si riunisce a Bogotá in Colombia nel 1981 prendendo la decisione di fare del venticinque novembre la giornata internazionale dell’eliminazione della violenza sulle donne in onore di Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal.

Queste tre donne erano tre sorelle, figlie di un influente proprietario terriero cresciute nella provincia di Salcedo in Repubblica Dominicana , avevano anche una sorella minore Bélgica Adela detta dedé che non era come loro involucrata nella resistenza politica al regime dittatoriale di Rafael Leonidas Trujillo che governò tra il 1930 ed il 1961. Le tre sorelle brillavano in intelligenza e amore per l’arte e la bellezza , la seconda in particolare colpì molto il dittatore che tentò di conquistarla in una festa data in suo onore , i tentativi furono vani anzi la ragazza non perse occasione per dirgli di liberare Péricles Franco, capo del partido socialista popular e amico intimo di Minerva. Trujillo ordinò di vigilare gelosamente la famiglia Mirabal e mandò in carcere il padre e diverse sue amiche per poi liberarli. Minerva nel 1955 contrae matrimonio con Manolo Tavares uno studente di diritto oppositore del regime. I movimenti sociali che caratterizzarono il Sud America negli anni 50 ed in particolare la rivolta contro Fulgencio Batista generale e politico cubano a Cuba provocarono la creazione di un movimento contro la dittatura di Trijullo nell’isola, che prese il nome di agrupación 14 de julio .Più di un centinaio di persone furono torturate e vari persero la vita .La presenza di vari personaggi influenti nell’isola tra i prigionieri incrementò la pressione sociale per questo molti vennero liberati , le sorelle agivano sotto il nome di mariposas ovvero le farfalle.

Minerva, Maria Teresa e Patria furono catturate di ritorno a casa dopo una visita in carcere a Manolo Tavares, furono pestate brutalmente, uccise e buttate in un burrone con la loro jeep per dissimulare l’esecuzione. Le tre erano delle madri di famiglia e avevano dai ventisei ai trentacinque anni. Era il venticinque novembre del 1960. Fu per questo che la giornata del venticinque novembre diventò simbolo della lotta alla violenza sulle donne dal primo congresso femminista tenutosi in Colombia ove nel 1981 si proclama questa data come giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne poi ripresa dalle nazioni unite nel 1999.

Ilaria Morodei

Redattrice L’Agone