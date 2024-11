Elezioni Usa, Trump in vantaggio

Donald Trump appare in netto vantaggio su Kamala Harris, come certificato dal risultato negli Stati chiave. Vince chi conquista 270 elettori e fin qui Trump è a quota 247, avendo vinto in Indiana, Kentucky, West Virginia, Missouri, Alabama, Florida, Mississippi, South Carolina, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Texas, South Dakota, North Dakota, Wyoming, Louisiana, Ohio, Utah, Montana, Iowa, Kansas, Idaho, North Carolina e Georgia. La vicepresidente è invece a quota 214 con Vermont, Maryland, Washington DC, Connecticut, Rhode Island, Massachussets, Illinois, New Jersey, Delaware, New York, Colorado, California, Washington, Oregon, New Mexico, Distretto di Columbia, Nebraska, Maine e Hawaii.