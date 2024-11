Regione Lazio, approvata delibera su servizi educativi per l’infanzia

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato, su proposta di dell’Assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, una delibera per modificare il Regolamento Regionale n. 12/2021, riguardante le norme di regolazione dei servizi educativi per l’infanzia nel Lazio, puntando soprattutto a una maggiore semplificazione. In particolare: vengono modificati i parametri (mq/bambino) degli spazi minimi interni ed esterni di servizio del Nido e del Micronido, non incidendo sul benessere dei bambini, ma consentendo una maggiore ricettività e allo stesso tempo agevolando il gestore nella migliore organizzazione degli spazi; viene semplificata la procedura di rinnovo dell’Autorizzazione al funzionamento dei Servizi Educativi per l’infanzia (nel limite massimo dei 20 anni), quando questa sia stata rilasciata per tempi più brevi solamente in corrispondenza di contratti di locazione con scadenza ravvicinata. In tal caso il rinnovo è estremamente semplificato; viene introdotta una norma per aumentare la sicurezza dei bambini, con riferimenti agli spazi esterni utilizzati anche come parcheggi; vengono infine corretti piccoli refusi e riferimenti contraddittori che potevano generare confusione negli operatori territoriali.