“InArmonico” in scena al Museo nazionale degli strumenti musicali 

Il Museo nazionale degli strumenti musicali di Roma è un luogo straordinario, dedicato alla storia e alla bellezza degli strumenti musicali. Situato all’interno dell’ex caserma “Principe di Piemonte,” custodisce una delle collezioni di strumenti musicali più importanti al mondo, che spazia dall’antichità al Novecento, mostrando pezzi di incredibile valore storico e artistico.

Visitare il museo è un viaggio nel tempo e nelle culture, dove ogni sala racconta l’evoluzione della musica e della costruzione degli strumenti, dai liuti rinascimentali ai pianoforti ottocenteschi, fino alle affascinanti e particolari innovazioni del Novecento. Tra gli oggetti esposti, spiccano strumenti unici, come l’organo idraulico romano del III secolo d.C., una vera rarità, e il celebre arpicordo, strumento rinascimentale di grande raffinatezza.

Assistere a un concerto come “inArmonico” (29 e 30 novembre, 1 dicembre) in questo contesto è un’esperienza unica e immersiva. La possibilità di ascoltare musica eseguita in un luogo ricco di storia aggiunge una dimensione speciale all’evento: la cornice degli antichi strumenti contribuisce a creare un’atmosfera che fonde passato e presente. La musica risuona in un ambiente che celebra la cultura musicale, amplificando l’emozione dell’ascolto e facendo percepire al pubblico un legame vivo con le tradizioni musicali.

Partecipare a un concerto, qui significa anche valorizzare il museo stesso, riscoprendo attraverso la musica il fascino degli strumenti esposti e immaginandoli nel loro contesto originario. Ogni esibizione offre un’opportunità per apprezzare la ricchezza del patrimonio musicale in un ambiente unico, che eleva la fruizione musicale a un’esperienza culturale completa e coinvolgente.