D’Amato: “Il 17 in piazza per dire no al nuovo codice della strage”

Riceviamo e pubblichiamo – “Aderisco e sostengo con convinzione la mobilitazione ‘Stop al Codice della Strage’ indetta dal Movimento Diritti dei Pedoni e da Metrovia, insieme alle principali associazioni degli utenti e delle vittime sulla strada, in occasione della Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, domenica 17 novembre a Roma, in Piazza della Chiesa Nuova. Il voto in Senato sul nuovo Codice della Strada, previsto proprio a ridosso di questo importante momento, rappresenta l’ennesimo gesto arrogante e propagandistico del Ministro Salvini e di questo Governo. Una riforma che rappresenta esattamente l’opposto di ciò che dovrebbe essere, aggravando il problema della sicurezza stradale anziché risolverlo, allontanandoci dagli obiettivi di riduzione degli incidenti e delle vittime sulla strada e compromettendo la promozione di una mobilità attiva e sostenibile. Si tratta di una riforma, blindata dalla maggioranza, che ignora completamente le richieste delle associazioni degli utenti e delle famiglie delle vittime.” Lo ha dichiarato il promotore della proposta di legge ‘Lazio Strade Sicure’, Alessio D’Amato, Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione.