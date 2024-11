Trasporto pubblico, sciopero nazionale venerdì 8 novembre

Venerdì 8 novembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal.

A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite dagli operatori privati. Saranno assicurati solo alcuni servizi essenziali da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Atac, nello specifico, nelle due fasce garantirà esclusivamente la linea A e B della metropolitana e 48 linee del servizio di superficie. Altri collegamenti, in caso di adesione del personale allo sciopero, non saranno effettuati.

Durante la mattina, dalle 10.30 alle 13.30, si svolgerà una manifestazione promossa dai sindacati a piazzale di Porta Pia, nell’area di parcheggio tra via Ancona e Corso d’Italia vicino al ministero dei Trasporti, “per chiedere il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori ferrotranvieri e maggiori sicurezze sul posto di lavoro”. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 1500 persone.

Entro le 7 sarà necessario sgomberare tutti i veicoli in sosta sul piazzale di Porta Pia, nelle due aree di parcheggio tra via Ancona e Corso d’Italia e tra via Nomentana e il monumento ai Bersaglieri, e su un tratto di Corso d’Italia.