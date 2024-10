Antitrust, istruttoria sulla promozione mutui di Credit Agricole

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Crédit Agricole per la promozione dei mutui perché propone simulazioni di costo che non includerebbero nel Taeg l’intero costo della polizza a protezione del credito.

“Grave dare un Taeg falsato. Se l’ipotesi dell’Antitrust si confermasse vera, sarebbe un fatto deplorevole, considerato che le famiglie sarebbero state indotte a sottoscrivere un mutuo per poi trovarsi costi maggiorati rispetto a quanto atteso. Il Taeg, infatti, è fondamentale per poter confrontare i costi dei mutui e la loro convenienza” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Un mutuo impegna finanziariamente una famiglia per 25 anni, gravando pesantemente sul loro bilancio. E’ chiaro che in caso di condanna andrebbero risarcite per il danno subito” conclude Dona.