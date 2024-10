A Vigna di Valle l’open day Rosso Corsa all’insegna del mito della velocità

In una giornata autunnale, nella cornice del lago di Bracciano e tra gli hangar del MUSAM, Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sabato 26 ottobre si è tenuto l’Open Day Rosso Corsa.

Il Comandante della base, colonnello Dario Bovino, ha aperto i cancelli della base in una giornata a ingresso gratuito avente come tema Il mito dell’alta velocità, voluto per festeggiare degnamente il 90° anniversario del record stabilito nel 1934 dal maresciallo Francesco Agello su un idrovolante da competizione Macchi MC-72, oggi esposto proprio al MUSAM.

Per l’occasione, si è scelto di esporre l’aereo in una posizione privilegiata, al centro dell’hangar Badoni, insieme ad un’ospite d’eccezione: la Ferrari 126CK – 1980 del pilota Gilles Villeneuve, nel ricordo delle leggendarie sfide tra le Rosse di Villeneuve e Schumacher contro l’F-104 e l’Eurofighter e della Ducati contro l’F-104 Special Color 9-99 dell’Aeronautica Militare, anch’esso esposto temporaneamente al MUSAM.

Molte le attività collaterali, a partire da uno speciale Percorso Rosso Corsa che unisce in un Fil Rouge gli aerei del MUSAM che in qualche modo hanno segnato un passo importante nella storia del volo in termini di alta velocità. Grazie ad importanti collaborazioni con altri musei italiani e stranieri, in esposizione anche la tuta, il volante e il casco di Charles Leclerc, tutti provenienti dal Museo Ferrari di Maranello e un motore Ferrari completamente ricostruito e funzionante, spiegato dagli allievi dell’Istituto Professionale di Maranello che ne hanno curato il ripristino e il funzionamento elettrico.

Presenti anche molti altri interessanti cimeli provenienti dal National Museum della United States Air Force, come la tuta da pilota stratosferico del velivolo SR-71 (il più veloce al mondo) e un test-model di velivolo supersonico e stratosferico. Molte le famiglie e i giovani affluiti a Vigna di Valle, che hanno preso d’assalto i settori dedicati al Gaming, Graphic Novel, Modellismo 3D, Simulatori e Realtà Virtuale e attività didattiche di disegno e pittura. Per i più piccoli, presente anche l’immancabile Roger, la Mascotte del Centenario dell’AM.

L’evento si è aperto mercoledì 23 ottobre, con il taglio del nastro da parte del Comandante del COMAER (Comando Aeronautica Militare Roma), Gen S.A. Giandomenico Taricco, insieme ai sindaci del comprensorio e altre prestigiose autorità, tra le quali il direttore dei Musei Ferrari, Dott. Michele Pignatti, il Dr. Harry Raffal, del Royal Air Force Museum, e il Dr. Doug Lantry del NMUSAF di Dayton.

Una due-giorni di seminari e forum storici e tecnico-scientifici dedicati alle scuole e al mondo della cultura, della tecnologia e dell’industria ha fatto da preludio alla giornata di apertura gratuita al pubblico, che ha visto la presenza di circa 4000 persone. La mostra resterà aperta per tutta la settimana, fino a domenica 3 novembre.

Il Centro Storiografico e Sportivo) di Vigna di Valle è ubicato sulle sponde del Lago di Bracciano, in un contesto naturale di rara bellezza e ospita due singolari realtà dell’Aeronautica Militare: il MUSAM (Museo Storico dell’Aeronautica Militare), ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza Armata. Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario di costituzione dell’Aeronautica Militare è stato ampliato e completamente ristrutturato ed è oggi visitabile secondo le modalità indicate sul sito ufficiale. Dalla riapertura avvenuta nel maggio 2023 si sono già superati abbondantemente i 100.000 visitatori. Il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare contribuisce alla tutela del patrimonio sportivo nazionale attraverso un’attenta ricerca dei migliori talenti d’interesse nazionale e internazionale. Grazie ad uno staff di altissimo livello, assicura agli atleti l’adeguato supporto durante tutte le fasi di preparazione agonistica e contribuendo al loro sviluppo tecnico sia a livello pratico che teorico.

1° Luogotenente Fabrizio Sanetti