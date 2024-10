Affluenza in lieve calo alle Regionali in Liguria. Il dato di ieri a mezzogiorno è in un lieve calo rispetto al 2020: dal 13,92% al 13,06%. Il trend è confermato in serata con un ulteriore numero negativo: alle 19 i votanti sono stati il 30,6%, nel 2020 alla stessa ora erano stati il 32,7%, circa due punti in meno. A Genova ha votato il 32% come nel 2024, a Imperia il 24% contro il 30%, alla Spezia il 30% contro il 31%, a Savona il 28% contro il 33%.