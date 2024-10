Anguillara, il 29 ottobre incontro con l’autrice Claudia Durastanti.

L’iniziativa si svolgerà nell’ambito del progetto “Rifugio per altri tempi… Ispirati dai luoghi della cultura”, promosso dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino e cofinanziato dalla Regione Lazio, che ha coinvolto dieci grandi autrici e autori che con i loro racconti hanno definito l’espressione e la valorizzazione della cultura sul territorio.

Parleremo dell’antologia nata dal coro di autori, presentando il racconto dell’autrice, di quanto sia importante il ruolo della biblioteca come spazio di unione culturale e come punto di forza sul territorio.

Parleremo del filo culturale che unisce la comunità e di quanto per questo sia fondamentale un coinvolgimento attivo capace di far crescere il sentimento di appartenenza.

Maggiori dettagli in locandina. Prenderà parte all’incontro il sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo.