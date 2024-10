Open day, appuntamento il 26 a Vigna di Valle

Sabato 26 ottobre torna a Vigna di Valle il tanto atteso Open Day del MUSAM, presso l’Aeroporto “Luigi Bourlot” di Vigna di Valle. Un evento all’insegna dell’alta velocità, per celebrare degnamente il 90° anniversario del Record di Velocità per Idrovolanti stabilito dal Maresciallo Francesco Agello, un record a tutt’oggi imbattuto, stabilito con l’idrovolante Macchi MC-72 oggi esposto proprio al MUSAM di Vigna di Valle.

Per l’occasione il Comandante della Base, Colonnello Dario Bovino, aprirà le porte dell’antico idroscalo: appassionati e curiosi avranno la possibilità di accedere gratuitamente alle strutture, per una giornata all’insegna della velocità dal tema “ROSSO CORSA”. Grazie ad importanti collaborazioni nazionali e internazionali, sarà possibile vedere in esposizione statica l’originale Ferrari 126CK – 1980 del pilota Gilles Villeneuve, la tuta, il volante e il casco di Charles Leclerc, tutti provenienti dal Museo Ferrari di Maranello. Sarà l’occasione per ricordare le belle sfide tra la Rossa di Maranello e l’F-104 e l’Eurofighter dell’Aeronautica Militare. Inoltre, saranno presenti anche molti altri interessanti cimeli provenienti dal National Museum dell’USAF (United States Air Force). L’evento sarà preceduto da una due giorni di conferenze e seminari ad invito, per questioni di capienza dei locali: Mercoledì 23 ottobre la giornata sarà dedicata alle scuole, mentre Giovedì 24 si terrà un forum storico-scientifico con la presenza di illustri storici e rappresentanti dell’industria.

Queste le iniziative in programma per sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 10:00, fino alle 18:00

• Apertura gratuita del Museo Storico

• ‘Percorso Rosso Corsa’: percorso guidato o libero, con l’ausilio di una mappa che collegherà tutti i vari aerei accomunati dal tema dei record e della velocità.

• Aree ludiche per ragazzi e appassionati con possibilità di selfie area, gaming, graphic novel, modellismo e stampa 3D, aree ristoro.

La mostra sarà visitabile fino a Domenica 3 novembre.

Il 23 ottobre 1934 presso l’idroscalo di Desenzano del Garda, sede del Reparto Alta Velocità, il Maresciallo Francesco Agello, ai comandi di un Macchi MC.72 equipaggiato con motore FIAT AS6 da quasi 3000 cv, stabilì il Record Mondiale di Velocità con 709,202 Km/h, record a tutt’oggi imbattuto per idrovolanti con motore tradizionale a pistoni. Il MUSAM di Vigna di Valle custodisce la più numerosa collezione di idrocorsa al mondo: oltre all’MC-72 e al suo motore ancora funzionante, sono esposti altri tre splendidi purosangue che, soprattutto nell’ambito della famosa Coppa Schneider, hanno scritto insieme agli equipaggi pagine importanti della storia dell’aviazione militare.

Per il 90° Anniversario del Record di Agello, il MUSAM presenta ai suoi visitatori uno speciale percorso “Rosso Corsa” seguendo il quale si potrà rivivere, attraverso una selezione dei velivoli esposti, l’evoluzione tecnologica in ambito aeronautico, dagli albori della Storia del Volo sino ad oggi. In questa speciale ricorrenza, si è voluta inoltre rilanciare la collaborazione con assolute eccellenze del Made in Italy, che fanno della Velocità e del Rosso, il loro tratto distintivo. Non si poteva che iniziare rinnovando il forte legame identitario che nasce dal famoso “Cavallino Rampante”.

Il CSSAM (Centro Storiografico e Sportivo) di Vigna di Valle è ubicato sulle sponde del Lago di Bracciano, in un contesto naturale di rara bellezza e ospita due singolari realtà dell’Aeronautica Militare: il MUSAM (Museo Storico dell’Aeronautica Militare), ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza Armata. Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario di costituzione dell’Aeronautica Militare è stato ampliato e completamente ristrutturato ed è oggi visitabile secondo le modalità indicate sul sito ufficiale. Dalla riapertura avvenuta nel maggio 2023 si sono già superati abbondantemente i 100.000 visitatori. Il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare contribuisce alla tutela del patrimonio sportivo nazionale attraverso un’attenta ricerca dei migliori talenti d’interesse nazionale e internazionale. Grazie ad uno staff di altissimo livello, assicura agli atleti l’adeguato supporto durante tutte le fasi di preparazione agonistica e contribuendo al loro sviluppo tecnico sia a livello pratico che teorico.