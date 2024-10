Contratto di servizio, Torquati-Forti: “Parere favorevole con osservazioni. Chiesta Atac di municipio”

“E’ stato espresso parere favorevole oggi in Consiglio Municipale sulla delibera dell’Assemblea Capitolina che propone l’assegnazione ad ATAC del trasporto pubblico locale con un aumento del +3% dei chilometri autobus e del +40% del servizio di metropolitana. Sul documento, che prevede anche un incremento dei servizi a chiamata e forti investimenti sulle infrastrutture e i depositi, il Municipio XV ha espresso alcune osservazioni.

Nell’approvare il nuovo contratto di servizi, abbiamo infatti chiesto la creazione dell’ATAC di Municipio, una struttura di interfaccia diretta per rafforzare il ruolo dei Municipi nella gestione quotidiana del trasporto pubblico locale, introducendo un report semestrale dettagliato per ciascun municipio sull’erogazione del servizio da parte di ATAC. Chiediamo inoltre che sia riconosciuto un principio di riequilibrio territoriale nella distribuzione dei chilometri del trasporto pubblico, spostando gli autobus dalle zone più servite dall’incremento delle metropolitane e l’estensione del principio agli investimenti infrastrutturali di ATAC.

Fra le altre richieste ci sono poi lo sforzo di sincronizzazione delle linee di trasporto pubblico con le linee ferroviarie di Trenitalia e Cotral, utile a rendere più efficiente il servizio senza aumentare il chilometraggio; il miglioramento della manutenzione e della sorveglianza dei parcheggi di ATAC per favorire lo scambio intermodale; l’identificazione di nuove fonti di finanziamento per evitare aumenti tariffari e i tagli alle agevolazioni e, in futuro, la reinternalizzazione di alcune linee periferiche di trasporto pubblico oggi affidate ad aziende esterne.

Questo nuovo contratto di servizio segna un punto di svolta per gli utenti del trasporto pubblico e per ATAC, che aspettava un nuovo indirizzo da quasi dieci anni, dopo l’esperienza fallimentare dell’amministrazione precedente: con una maggiore attenzione ai municipi e ai quartieri periferici si potrà sicuramente erogare un servizio sempre migliore per tutte le romane e i romani”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e il Presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Forti (AVS).