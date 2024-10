Ddl concorrenza, emendamento su telemarketing selvaggio

Due emendamenti al Disegno di Legge sulla Concorrenza del Pd prevedono di costringere gli operatori ad evidenziare nel display del telefono che l’utente sta per ricevere una chiamata di natura commerciale e che vi sia il prefisso unico per il telemarketing.

“Bene, è una proposta delle proposte di modifica al ddl concorrenza che abbiamo avanzato, ossia rendere finalmente obbligatorio il prefisso unico 0844, ponendo rimedio all’errore della Legge n. 5/2018 che lo prevedeva, ma che poi, all’italiana, ammetteva la deroga” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Quanto all’idea di tornare a far pagare per le ricariche sui telefonini, siamo lieti che il relatore Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d’Italia, abbia precisato che l’emendamento non è stato accolto, ma, anche se non ci è ancora chiara la dinamica, è comunque gravissimo che un deputato, chiunque sia, abbia fatto la bella pensata di presentarlo” conclude Dona.

Queste le altre proposte avanzate alle due Commissione della Camera in tema di teleselling: