Regione Lazio, Palazzo: “La Asl di Latina spicca per innovazione”

“Voglio ringraziare il presidente Rocca per aver dimostrato ancora una volta quanto ha a cuore la sanità del Lazio e in particolare quella della provincia di Latina, finalizzando investimenti importanti per il rilancio di questo settore così cruciale”, lo dichiara in una nota l’assessore all’Ambiente, Turismo e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

“La Asl di Latina, infatti, con 20 nuove apparecchiature di ultima generazione, di cui ben 18 già collaudate, spicca per l’innovazione sanitaria e lo fa proprio grazie ai finanziamenti messi a disposizione dall’amministrazione regionale guidata da Francesco Rocca.

“Si tratta di interventi essenziali a cui si aggiungono gli ulteriori finanziamenti per la costruzione di nuovi ospedali come il nuovo ospedale del Golfo (con 263 milioni di euro), un presidio di fondamentale importanza per il territorio. Restituiamo finalmente alla cittadinanza – conclude l’assessore – un servizio sanitario più efficiente e all’altezza delle aspettative”.