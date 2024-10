Al Consorzio Lago di Bracciano il “Seminario antiaggressione – teoria e pratica”

Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e il Consorzio lago di Bracciano vuole continuare a dare il suo contributo organizzando sabato 9 e sabato 16 novembre 2024 alle 10 nella sala convegni della sede storica all’Idroscalo degli Inglesi, il 2° Seminario Antiaggressione – Teoria e Pratica.

Il Seminario, a cura di Davide Benanti, specializzato in Antiaggressione urbana e difesa personale, sarà soprattutto un momento di incontro ed una grande occasione per imparare a gestire situazioni di pericolo.

L’ingresso è libero! Vi aspettiamo!

Consorzio Lago di Bracciano – Lungolago G.Argenti- ex Idroscalo degli Inglesi- Bracciano