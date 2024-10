Le borse di studio per l’anno scolastico 2023/24 sono attualmente in pagamento. L’importo della singola borsa è di 235 euro e 27 centesimi. Le famiglie o gli studenti maggiorenni possono ritirare il contributo in qualsiasi ufficio postale, esibendo codice fiscale e documento di identità valido, senza la necessità della carta dello studente “IoStudio”. Per i beneficiari degli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 l’accredito avviene direttamente sulla Carta Postepay già in possesso.

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher