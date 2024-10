C’è un bando per contributi a favore di minori residenti nella Regione Lazio

C’è un bando per l’erogazione di contributi a favore di minori residenti nella Regione Lazio, di età compresa tra i 5 e i 18 anni compiuti, al fine di promuovere la partecipazione ad attività sportivo-dilettantistiche e/o di espressione corporea.

Il contributo sarà erogato a copertura delle spese da sostenere per la partecipazione ai corsi sportivi nella stagione 2024/2025, prevedendo un contributo massimo di Euro 400,00 a ragazzo/a e non superiore a Euro 800,00 a nucleo familiare, per uno stanziamento complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00).



La piattaforma per la presentazione delle domande sarà attiva dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2024 alle ore 12:00 del 25 ottobre 2024.