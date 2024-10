Tennis Alcaraz-Sinner, sfida da 6 milioni di dollari

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano oggi a Riad nella finale del Six Kings Slam, la ricchissima esibizione che mette in palio per il vincitore sei milioni di dollari. In semifinale Alcaraz ha superato nel derby spagnolo Rafael Nadal, che ha già annunciato il ritiro al termine della stagione. Il numero 2 del mondo si è imposto con un doppio 6-3 in un’ora e 18 minuti di gioco. Sinner ha invece battuto in semifinale Nole Djjokovic in tre set (6-2, 6-7, 6-4) al termine di una sfida durata 2 ore e 27 minuti. Alcaraz-Sinner è la partita più attesa per la finale del torneo esibizione più ricco della storia.