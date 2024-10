D’Amato: “La ripresa del morbillo è legata al calo delle vaccinazioni”

Riceviamo e pubblichiamo – “Purtroppo, il calo della copertura vaccinale sta facendo aumentare i casi di morbillo. Il Lazio è la seconda regione per incidenza, con un valore più del doppio rispetto alla media nazionale. Sono mesi che denuncio la scarsa attenzione sulla prevenzione, e si sta perdendo un importante lavoro svolto negli anni precedenti assieme ai pediatri, che aveva portato la nostra regione in testa alle coperture vaccinali. Sarebbe opportuno, di fronte a questi dati, che Rocca convochi il tavolo della pediatria con le società scientifiche per mettere a punto un piano di contrasto alla ripresa del morbillo, che può essere molto pericoloso.” Lo ha dichiarato il Consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato, commentando i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità.