Parla Matteo Renzi, il Nuovo sindacato Carabinieri ragiona

Riceviamo e pubblichiamo – Le segreterie regionali Lazio ed Emilia Romagna del Nuovo Sindacato Carabinieri prendono atto del fatto che il Senatore Renzi ha evidenziato nel suo intervento in senato (tg5 del 15.10.2024) argomenti che insitamente disvelano, da una prospettiva sindacale, anche la reale, preoccupante e permanente disattenzione della politica verso le schiere di appartenenti forze di polizia, con specifico riferimento alla “base”.

L’intervento del Senatore Matteo Renzi sulla necessità di stanziare molti più soldi in favore della sicurezza, concettualmente condivisibile a prescindere, trova condivisione ulteriore anche nel punto in cui viene asserito che se i 900milioni di euro investiti nella competizione politica fossero stati impiegati per i contratti delle ff.oo/ff.aa. non sarebbe stato male.

Tuttavia, non possiamo dimenticare che le scelte delle precedenti maggioranze, non si sono mai fattualmente discostate dall’attuale orientamento che è stato stigmatizzato. Richiamiamo, solo per esempio, gli appena 74 milioni di euro per le medesime finalità e il Bonus “mancia” di 80 euro dell’anno 2016.

Grandi progetti, pochi fatti. Questa la realtà.

Siamo davvero dinanzi a diverse facce di una stessa medaglia?

Tutte davvero così incapaci di garantire una reale svolta nelle condizioni di chi ogni giorno rischia la propria vita per difendere il Paese e i suoi cittadini?

Chiederemo sino allo sfinimento un impegno reale e concreto per garantire alle Forze dell’Ordine le risorse le retribuzioni e il rispetto che meritano, attraverso gli investimenti adeguati e una politica istituzionale e di governo capace di volgere al futuro senza limitarsi a giochi pretestuosi o sterili populismi.

Nuovo sindacato Carabinieri