D’Amato e De Gregorio intervengono su termovalorizzatore e Tari

Riceviamo e pubblichiamo – “Bene entro marzo l’avvio del cantiere del termovalorizzatore, finalmente Roma si accinge a diventare una capitale europea, chiudendo il ciclo e soprattutto diventando autonoma e non portando più in giro per l’Europa i rifiuti, con un aggravio dei costi e una forte incidenza sull’inquinamento. Azione, che è sempre stata favorevole al termovalorizzatore, monitorerà in Consiglio comunale il rispetto dei tempi e soprattutto le ricadute sui contribuenti. A regime ci aspettiamo una riduzione della TARI, che attualmente è tra le tariffe più alte d’Italia, e chiediamo al Sindaco Gualtieri un impegno in tal senso.” Lo hanno dichiarato Alessio D’Amato, Consigliere regionale di Azione, e Flavia De Gregorio, Consigliera di Azione in Assemblea Capitolina.