Manovra, Folgori (Feoli): “Tassa su extraprofitti banche per sostenere le famiglie”

“In Italia, come nel resto dell’Occidente, si sentono ancora gli effetti devastanti di crisi economica, pandemia e guerre. I dati economici sono leggermente positivi, ma milioni di famiglie hanno visto diminuire il proprio potere d’acquisto e il salario reale. Davanti a questo scenario tutti dobbiamo fare qualcosa. Per questo siamo favorevoli al taglio agli sprechi nella spesa pubblica e guardiamo con grande favore al taglio strutturale del cuneo fiscale. Tutti dobbiamo contribuire. Comprese le banche. A tal proposito la tassazione degli extraprofitti potrebbe essere utilissima per finanziare sgravi fiscali per quelle aziende che investono sul welfare aziendale (e nel mondo della logistica e del trasporto ce ne sono tantissime), investimenti nella sanità e per sostenere il taglio al cuneo fiscale e la diminuzione del costo del lavoro. Mai come oggi serve coraggio per sostenere le fragilità, le famiglie, le aziende”. Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).