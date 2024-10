Su Rai Yoyo arrivano i Minieroi della foresta

Dopo l’apprezzata anteprima al Giffoni Film Festival, arriva lunedì 21 ottobre su Rai Yoyo la nuova serie animata “Minieroi della foresta”. Appuntamento da lunedì 21 ottobre, tutti i giorni, alle ore 7.50, e dal 28 ottobre, tutti i giorni, anche alle 19.40. Tutti gli episodi saranno pubblicati su RaiPlay il 21 ottobre.

La serie animata è tratta dall’omonima collana di libri di Bénédicte Rivière e Dan Taylor edita in Francia da Auzou e in Italia da Gribaudo, ed è stata scritta da Ilenia Provenzi, Christian De Vita, Silvia Lombardi e Simone Radaelli, per la regia di Massimo Montigiani.

Si tratta di una coloratissima serie prescolare in animazione 3D prodotta dalle società italiane Movimenti Production e Mobo, e coprodotta da Zodiak Kids & Family France, per Rai Kids e France télévisions, mentre la distribuzione internazionale è affidata a Baijay Kids & Family.

“Minieroi della foresta” racconta le avventure pomeridiane di quattro cuccioli del bosco, che usano i loro mini-mega poteri per giocare e divertirsi insieme. Ci sono l’abbraccione e il salto coniglio di Emilio; le zampe orse e il balzo e rimbalzo di Gastone, che porta buonumore e allegria; il nasino volpino e il super orecchio di Giada, che percepisce anche il più piccolo suono; e il guizzo d’ali e l’occhio di civetta di Giulietta che, volando, controlla tutto dall’alto. Non importa se Emilio in realtà è un po’ fifone, Gastone è un pasticcione, Giada traduce tutto a modo suo e Giulietta non ha proprio ogni cosa sotto controllo… non appena si travestono, tutto diventa eroico. Perché essere Minieroi è, prima di tutto, un gioco speciale!

La serie è stata presentata questa mattina a Roma ai bambini dell’Istituto Comprensivo Casalotti 259. Il regista Massimo Montigiani ha presentato alcuni episodi e ha spiegato ai bambini come è nata la serie e come si realizza un’opera d’animazione.

I quattro Minieroi hanno personalità diverse, così che ogni bambino del pubblico possa entrare in empatia con il proprio personaggio preferito, e i loro “poteri” non sono altro che l’insieme delle caratteristiche della loro personalità̀ e delle abilità che usano in modo creativo per risolvere i problemi quotidiani, trasformandoli in emozionanti avventure attraverso la fantasia.

“L’editoria per bambini e ragazzi è ricca di talenti e nuove storie. I cartoni animati basati sui libri, anche per i più piccini come I Minieroi, hanno una particolare profondità nella descrizione dei personaggi e svolgono un ruolo prezioso di invito alla lettura” commenta Luca Milano, direttore di Rai Kids. “Avvicinare bambini e ragazzi alla consuetudine con la lettura è un impegno del servizio pubblico”.

“Sono dei Minieroi perché sono loro stessi in ogni episodio della serie, dove ad andare in scena è la straordinarietà della vita quotidiana dei più piccoli”, spiega Maurizia Sereni, Head of Creative development di Movimenti Production. “Con la loro semplicità, la tenerezza e gli importanti messaggi di cui sono portatori, siamo sicuri che i Minieroi conquisteranno immediatamente il pubblico, con le loro avventure e quei mini-mega poteri che sono in ognuno di noi”.

“Minieroi della foresta” è una serie reallizzata con il sostegno del MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, co-finanziata dall’Unione Europea, con il sostegno del CNC in associazione con Cinemage 18.