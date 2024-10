Al Ministero dell’Istruzione e del Merito si parla di psicoanalisi per bambini

Martedì 15 ottobre, alle 15.30, a Roma, nella “Sala Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) (Viale Trastevere, 76 / A), si terrà la presentazione di “Psicoanalisi e Bambini – Vademecum per i genitori” di Adelia Lucattini, Psichiatra e Psicoanalista Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana, che nasce dalla collaborazione con la giornalista scientifica Marialuisa Roscino. L’opera, edita da Carena Editore, si rivolge agli insegnanti, ai genitori e alle famiglie, che hanno un ruolo primario nella crescita e nello sviluppo psichico e affettivo, nonché corporeo dei propri figli.

“I genitori, soddisfacendo i bisogni primari dei loro bambini, prendendosi cura di loro quotidianamente e amandoli teneramente – spiega Adelia Lucattini –. Dando i ritmi quotidiani e le regole, i genitori forniscono, fin dai primi momenti di vita, gli strumenti indispensabili per muoversi nel mondo, dapprima familiare e poi scolastico e sociale”.

“La scuola e gli insegnanti hanno un ruolo, anch’essi, centrale nell’educazione, nella formazione e naturalmente nella socializzazione extrafamiliare di bambini e adolescenti”, evidenzia Adelia Lucattini, “L’approccio empatico, affettivo, attento degli insegnanti, offre ad alunni e studenti una possibilità di apprendimento, senz’altro arricchito dall’affettività e dalla comprensione, cardini fondativi nell’infanzia del benessere e dello sviluppo psicologico ed emotivo. Inoltre, l’affettività e le emozioni sono elementi fondamentali nello sviluppo della personalità e della memoria di fissazione, ossia il vivo ricordo per tutta la vita degli insegnamenti ricevuti, legata a emozioni positive e profonde. È indispensabile una stretta collaborazione, tra scuola e famiglia, affinché vi sia uno scambio proficuo e una efficace sinergia, ognuno per le proprie competenze e ruoli specifici, per una buona crescita di bambini e adolescenti.

Questo libro consente di fornire a genitori e insegnanti gli strumenti per osservare i bambini, intercettare così i loro bisogni e soddisfarli, e notare se vi fossero delle difficoltà o forme di disagio anche minime.

“Sviluppare la capacità di osservazione, illustra Lucattini – implica conoscere il funzionamento della mente infantile e anche gli scambi inconsci ed emotivi che il rapporto con i bambini suscita dapprima nei genitori e nei familiari stretti, successivamente anche negli insegnanti”.

Nell’occasione, interverranno il Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, il Prof. Mario Morcellini, il Direttore de “La Voce della Scuola”, Diego Palma, l’attrice Annabella Cerliani, il docente e Filosofo Gianluca Valle e l’Editore Ilenia Giocondo. Introduce la giornalista scientifica Marialuisa Roscino, presenta Patrizia Angelini, giornalista Speciali TG1 Rai, modera Giovanni Russo, Capo della Segreteria del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Sottosegretariato al Ministero dell’Istruzione e del Merito.