L’oroscopo, un’esperienza diversa 

La parola oroscopo deriva dal tardo latino horoscôpus che vuol dire “che osserva l’ora “e nasce dall’osservazione dell’universo nell’antichità al quale vennero attribuite coincidenze naturali. Come sappiamo i segni zodiacali sono dodici i quali viene attribuita una simbologia mitologica, ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche generali che si comportano, secondo la scienza astrologica a seconda dell’influenza che hanno i pianeti sulle loro case, ogni casa è dominata da un pianeta e può simboleggiare l’amore , la famiglia , il lavoro. Quello che sto descrivendo sono le caratteristiche del “tema natale”, una carta astrologica composta di dodici fette nel quale si incrociano delle linee che segnano l’influenza planetaria nella vita della persona e come questa abbia contribuito a formare la personalità dell’individuo nel tempo. C’è anche uno studio più approfondito che prende il nome di astrologia karmica capace di individuare le linee del passato ed il relativo karma. C’è anche da sottolineare che la scienza astrologica vanta un discreto numero di argomenti nella sua letteratura che spesso troviamo in bella vista nello studio dell’astrologo ove avverrà la lettura della carta natale. L’astrologo prenderà almeno qualche giorno di tempo per studiare il tuo caso e analizzerà case e pianeti chiedendoti per cominciare data e ora di nascita per ricavare il tuo ascendente (la parte più intima di noi) ed infine il tema poi ti contatterà è comincerà la lettura.

Di fronte un oroscopo la curiosità ha sempre un’impennata anche quando lo leggiamo casualmente sul giornale o in televisione restando delusi se il nostro segno è stato già esposto, suppongo questo avvenga perché ad ognuno di noi piace sentir parlare di se stesso ma anche perché l’oroscopo è capace di dare delle linee guida che ci serviranno per affrontare meglio la settimana o il mense, ma tornando al nostro tema natale, l’esperienza è mistica ed interessante , l’astrologo utilizzerà i suoi termini tecnici per spiegarti il tema alternando un linguaggio meno forbito per rivelarti tratti della tua personalità che non pensavi di conoscere come le tue capacità nascoste , le attitudini , la tua strada nella vita- sei un agente immobiliare ma ti vedo pubblicista, sei portato per la musica- – suono la tromba dall’età di quindici anni- Si alterneranno coincidenze , ci diranno cose che sappiamo e non sappiamo di noi , motivo che ci farà stupire tanto poiché nessuno ha una perfetta conoscenza di se stesso. In poche parole la lettura dell’oroscopo è sicuramente un’esperienza da provare, almeno per i suoi amanti.

Ilaria Morodei

Redattrice l’agone