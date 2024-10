Istat, spesa della famiglie sale del 4,3%

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, nel 2023 la spesa media mensile delle famiglie è pari a 2.738 euro mensili, con un aumento del 4,3% nel confronto con il 2022 quando era 2.625 euro.

“Un effetto ottico dovuto all’inflazione. L’aumento della spesa pari al 4,3%, insomma, è solo un miraggio. I consumi reali, infatti, come attesta l’Istat, sono in calo dell’1,5 per cento. La spesa del 2022, rivalutata con l’indice Ipca pari al 5,9%, per restare costante, avrebbe dovuto essere pari a 2.780 euro e non a 2738. Insomma, le famiglie in termini reali spendono oltre 42 euro al mese in meno, pari a un calo di 506 euro all’anno” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Secondo lo studio dell’associazione, per i Prodotti alimentari e bevande analcoliche, se in termini nominali nel 2023 le famiglie spendono 44,32 euro in più rispetto al 2022, 526,12 euro contro 481,80, in termini reali, considerando l’inflazione del 2023 pari per questa divisione al 10,2%, ora si mangia lo 0,9% in meno rispetto al 2022, una riduzione di cibo pari a 58 euro su base annua.

“Insomma, prosegue la cura dimagrante forzata degli italiani, costretti a stringere la cinghia e a mangiare di meno” conclude Dona.