Le immagini dell’Urbe, lo sviluppo urbanistico di Roma visto attraverso il cinema

Sabato 5 ottobre alle 16 presso la Casa della Cultura “Silvio di Francia” a Centocelle prende il via “Le immagini dell’Urbe” che, attraverso un ciclo di proiezioni e dibattiti a ingresso gratuito, inviterà gli appassionati di cinema e urbanistica a esplorare le trasformazioni e le evoluzioni della capitale attraverso film e documentari.

Il progetto, promosso dall’Assessorato all’Urbanistica con il supporto organizzativo di Risorse per Roma, è ideato dall’Associazione Live Eco Sociale e, grazie alla collaborazione con i Municipi I, III, V e VIII, si svolgerà in diverse sedi della città, da Centocelle a Montesacro, da Ostiense a Testaccio, il sabato e la domenica fino al 3 novembre.

L’inaugurazione del 5 ottobre vedrà la proiezione di opere iconiche come “La presa di Roma” di F. Alberini, “Caro Diario” di N. Moretti e “C’è ancora domani” di P. Cortellesi, che offriranno spunti per riflessioni sul passato e il presente di Roma. Il programma proseguirà con eventi dedicati alle trasformazioni di quartieri come Centocelle e il Pigneto, fino a culminare in un incontro sulla Roma multietnica con la proiezione del film “Bangla” di Phaim Bhuiyan.

Ai dibattiti in programma interverranno:

Paolo Berdini, Phaim Bhuiyan, Massimiliano Cacciotti, Carlo Cavatton, Stefano Caviglia, Francesca Faraglia, Cristina Grancio, Massimo Innocenti, Antonio Lacroce, Gabriella Massa, Pino Pecorelli, Paola Rota.

PROGRAMMA

VILLA DE SANCTIS – CENTOCELLE

Casa della Cultura “Silvio di Francia” – Via Casilina, 665

SABATO 5 OTTOBRE ore 16.00

INAUGURAZIONE: “Le trasformazioni della città viste attraverso il cinema”

Immagini dei film “LA PRESA DI ROMA” di F. Alberini – “CARO DIARIO” di N. Moretti – “C’E’ ANCORA DOMANI” di P. Cortellesi

SABATO 12 OTTOBRE ore 16.00“

Le trasformazioni di Centocelle”

Documentario “CENTOCELLE, UN RACCONTO” di Antonio Lacroce – Film “LA GIORNATA BALORDA” di Mauro Bolognini

SABATO 19 OTTOBRE ore 16.00

“Le trasformazioni del Pigneto”

Documentario “ERICOVERO” di Massimo Innocenti e Alessandro Menale – Film “ACCATTONE” di Pier Paolo Pasolini

SABATO 26 OTTOBRE ore 16.00

“La Roma multietnica”

Incontro con l’autore, dibattito e proiezione del film “BANGLA” di Phaim Bhuiyan

TUFELLO – MONTESACRO

Aula Consiliare del Municipio III – Piazza Sempione, 15

DOMENICA 6 OTTOBRE ore 16.00

“La Roma delle borgate”

Dibattito e proiezione dei film “FRAMMENTI” dell’IIS Donato Bramante – “LADRI DI BICICLETTE” di Vittorio De Sica

DOMENICA 13 OTTOBRE ore 16.00

“La Roma dei senza casa”

Dibattito e proiezione dei film “L’ONOREVOLE ANGELINA” di L. Zampa – “BRUTTI SPORCHI E CATTIVI” di E. Scola

OSTIENSE

Biblioteca Joyce Lussu – Via Costantino, 49/A

SABATO 19 OTTOBRE ore 21.00

“La Roma operaia e industriale”

Film “C’È ANCORA DOMANI” di Paola Cortellesi

TESTACCIO

Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo snc

DOMENICA 3 NOVEMBRE ore 16.00

“La Roma delle case popolari”

Film “UNA GIORNATA PARTICOLARE” di Ettore Scola