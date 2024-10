Nuovo anno scolastico e impatto sul bilancio familiare, il Lions Club dà vita al service “zaino sospeso”

Settembre, inizia la scuola e per alcune famiglie si profila un difficile quadro di spesa per dotare i propri figli del corredo scolastico completo, che non è soltanto la dotazione libraria ma anche il materiale di cartoleria e le attrezzature da disegno richieste dagli insegnanti per realizzare programmi ed attività didattiche e che rappresentano un materiale di consumo con importanti costi aggiuntivi per i nuclei a basso reddito.

Per ovviare a questo “brusco impatto” sul bilancio familiare, il Lions Club Bracciano Anguillara Monti Sabatini ha realizzato quest’anno un nuovo Service , denominato “Zaino Sospeso” , per aiutare le famiglie che si trovano in un momento di difficoltà economica a ridurre queste spese .

Si tratta di un progetto che aiuta a fornire i ragazzi di un corredo scolastico completo e adeguato garantendo così nei fatti il diritto allo studio a coloro che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico : consiste nell’individuazione di punti di raccolta come cartolibrerie, librerie o negozi di articoli di cancelleria in cui vengono posizionati dei contenitori predisposti per la raccolta di articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari.

I contenitori vengono segnalati opportunamente da locandine poste all’ingresso degli esercizi commerciali: chi entra nell’esercizio commerciale può aderire all’iniziativa acquistando del materiale a sua scelta da donare e lasciandolo all’uscita. Tutti i materiali raccolti vengono poi consegnati dai Lions alle famiglie tramite le parrocchie del territorio che, generalmente , hanno un quadro immediato delle esigenze.

Il Service è stato realizzato quest’anno per la prima volta nel nostro territorio con ottimi risultati: i nostri soci Claudio Angelelli e Marco Uggeri hanno organizzato e accompagnato con la loro fattiva presenza alcuni luoghi o punti di raccolta del materiale di cartoleria presso il Maurys di Bracciano e di Anguillara , oltre che un ulteriore punto di raccolta ad Oriolo Romano.

In pochi giorni è stata raccolta un grande quantità di materiale di cartoleria , circa 12 cartoni, a dimostrazione che le persone incontrate dai nostri Soci hanno accolto con grande generosità la richiesta di raccolta proposta dal Club : in questo momento un gruppo di lavoro composta dalle nostre socie Anselmi, Bellesi, Di Camillo, Pezone sta provvedendo alla selezione e divisione dei materiali raccolti, in aggiunta a quelli già acquistati con il contributo dei Soci stessi del Lions Club , per consegnarle ai parroci di Bracciano, Manziana, Canale, Oriolo, Trevignano.

Una riflessione deriva da questa esperienza : si è rivelato importante per chi ha partecipato poter parlare direttamente con gli autori della raccolta , sapere da loro le modalità di distribuzione del materiale e poter verificare che le persone che dedicano il loro tempo a questo service sono garanzia di dirittura morale e serietà nella loro azione. Molto spesso infatti troviamo cesti di raccolta di beni destinati alla solidarietà ma chi dona chiede anche di sapere come e dove il proprio contributo verrà impiegato.

Da parte del Lions Club Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini va un grazie a tutti coloro che hanno contribuito.

Anna Ramella, presidente comitato comunicazione LC Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini