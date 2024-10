Salute mentale, ASL Roma 1, il programma dei sette incontri organizzati sul territorio per la giornata mondiale

Richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla salute mentale, accrescere la consapevolezza sul tema, condividere esperienze e conoscenze e combattere lo stigma. Il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1 si prepara a celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale, fissata per il 10 ottobre, promuovendo una serie di incontri di comunità aperti e gratuiti per cittadini e cittadine.

La Giornata Mondiale della Salute Mentale, celebrata per la prima volta il 10 ottobre 1992 e promossa dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale col supporto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è un’importante occasione per accendere i riflettori su una tematica cruciale che non riguarda solo chi vive direttamente una condizione di disagio psicologico, ma che coinvolge l’intera comunità.

Il calendario delle iniziative, tutte previste per giovedì 10 ottobre, prevede un ricco programma di sette incontri di sensibilizzazione e informazione, organizzati sul territorio della ASL Roma 1 per offrire preziose opportunità di confronto tra operatori, utenti, familiari, associazioni e cittadini.

Nel Padiglione 90-bis del Comprensorio di Santa Maria della Pietà (piazza Santa Maria della Pietà, 5) dalle 9.00 si terrà la presentazione dell’evento e dei tre documenti del Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale a utenti, familiari, ETS, stampa e amministratori locali a cura del Direttore Pietro Casella. A seguire un gruppo dialogico aperto, una sessione di meditazione mindfuless e la visita guidata al Comprensorio a cura del Museo Laboratorio della Mente. Previsti anche stand informativi dei servizi partner presenti sul territorio, spazi espositivi delle creazioni di operatori e pazienti e la presentazione delle attività progettuali attive.

Il giardino del TSMREE “La Scarpetta” (piazza Castellani, 2) ospiterà dalle 10.00 un incontro con modalità assembleari dialogiche sui temi proposti dal Collegio Nazionale. A seguire, alle 12.15, si terrà una tavola rotonda di confronto tra tutte le realtà partecipanti.

Nel Centro Diurno Via Boemondo (via Boemondo, 21) è previsto alle 10.00 un dibattito sui temi della salute mentale (investimenti e personale, modelli organizzativi e rapporti tra psichiatria e giustizia), con stand informativi sui servizi e le associazioni. I laboratori dei centri diurni, inoltre, cureranno dimostrazioni (utilizzo della realtà virtuale, coro di canto medievale, teatro e scrittura creativa) e spazi espositivi con prodotti manufatti.

Nella Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa SRTRe Primavalle (via S. Iginio Papa, 282), dalle 9:30, si terrà un confronto pubblico sui temi della salute mentale tra operatori, utenti, familiari, associazioni e cittadini. A seguire, la performance del laboratorio teatrale del Centro Diurno Gasparri e l’esibizione del coro “I Primi della Valle”, con stand dei Centri Diurni Borromeo e Gasparri, delle Cooperative e delle Associazioni.

Alle 10.00, la terrazza del Centro di Salute Mentale Boccea (via Boccea, 271) ospiterà un incontro assembleare sui temi proposti dal Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale e, alle 12.15, performance e comunicazioni da parte delle associazioni di quartiere. Saranno inoltre allestite postazioni espositive delle attività riabilitative della UOC e Dipartimentali.

Il Centro Diurno Plinio P.I.P.S.M. Polo Ovest (via Plinio, 31) dalle 10 prevede un evento di presentazione della Giornata Mondiale e di dibattito sui temi della salute mentale. Successivamente si esibirà il gruppo di laboratorio di canto del Centro Diurno, a cui seguirà un momento esperienziale di comunità con il coinvolgimento degli ospiti.

Infine, nel Liceo Dante Alighieri (via Ennio Quirino Visconti, 13) avrà luogo un dibattito sulla salute mentale e un gruppo di lavoro integrato con docenti e studenti.

In programma, nel corso di tutte le iniziative, anche una sessione di collegamento streaming con le piazze italiane coinvolte nelle celebrazioni della Giornata Mondiale.