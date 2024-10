Doppia allerta meteo di colore arancione e giallo domani, martedì 8 ottobre, a Roma e nel Lazio. Come riportato dalla cartina diffusa dal dipartimento di protezione civile di Roma e del Lazio, nella giornata dell’8 ottobre sono attese piogge e temporali in tutta la regione, con moderata criticità idrogeologica in tutta la regione.