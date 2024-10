E’ morta Lea Pericoli. La “divina” del tennis si è spenta a ottantanove anni lasciando un vuoto nella disciplina che ha caratterizzato complice il suo stile e il suo carattere “ribelle” per i tempi. In grado di essere la numero 1 in Italia nel settore femminile per quattordici anni (dal 1959 al 1976), l’atleta milanese ha raggiunto per quattro volte gli ottavi al Roland Garros e tre volte sull’erba di Wimbledon vincendo per ben ventisette volte il titolo tricolore.