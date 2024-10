A Palazzo Valentini l’evento “Le Pari opportunità vanno a scuola”

Ieri a Palazzo Valentini si è tenuto l’evento relativo al progetto “Le Pari opportunità vanno a scuola”, promosso dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma, Gianna Baldoni.

All’incontro sono intervenuti il Dott. Clemente Ruggiero, Dirigente della Città metropolitana di Roma, la dottoressa Loona Tirabassi, formatrice del progetto e la professoressa Gabriella Schina, pedagogista e insegnante. Gli incontri nella Sala Consiliare, divenuti consueti nel corso degli anni, sono nati dal desiderio espresso da ragazzi e ragazze di incontrare presso la sua sede istituzionale la Consigliera di Parità, figura di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro le discriminazioni in ragione del genere sul lavoro.

Il progetto, nato nel 2006 con il contributo scientifico del Dipartimento di Filosofia dell’Università Roma Tre, negli anni ha ampliato i propri destinatari, adeguando attività e metodi alle differenti età ed esigenze delle classi. Durante lo scorso anno scolastico il progetto ha coinvolto anche bambine e bambini delle ultime due classi della Scuola Primaria, e in via sperimentale una classe prima dell’Istituto Comprensivo Piaget Majorana di Roma, culminando con la mostra “Il disegno delle Pari Opportunità”, allestita a fine giugno presso Palazzo Valentini.

“L’esercizio del diritto di cittadinanza vi sta chiamando, realizzare la parità sostanziale, come indicato dall’articolo 3 della Costituzione, richiede l’impegno di tutte e tutti”. Così la Consigliera di Parità avv. Gianna Baldoni si è rivolta a studenti e studentesse incontrati il 2 ottobre. Durante l’evento, il confronto sugli approfondimenti fatti da studentesse e studenti dopo gli interventi in classe, sul ruolo della donna nella società, sul tema della discriminazione di genere, affrontata anche dal punto di vista maschile, fino alle iniziative di contrasto al gender gap in Italia.

“I ragazzi rispondono da anni e sempre più positivamente a un’iniziativa come questa, nata su impulso della consigliera di Parità di Città metropolitana, ancora fondamentale per affrontare assieme ai giovani temi sempre attuali della cultura di genere e del contrasto a discriminazioni e violenze, costruendo assieme a loro il percorso per arrivare a una società realmente equa. È un compito che l’Ente metropolitano si dà costantemente, attraverso le proprie politiche sul territorio, attuando l’indirizzo dato dal Sindaco Roberto Gualtieri, per costruire insieme a chi ne sarà protagonista il futuro di una democrazia partecipata, da cittadine e cittadini consapevoli del proprio sé sociale come del proprio ruolo all’interno delle comunità. La sensibilità mostrata dai ragazzi e dai bambini ci rende fiduciosi che nessuno nasce “discriminato” né “discriminante”: è dalla loro forza e dalla loro intelligenza che traiamo la linfa per costruire un futuro di diritti e una società aperta e libera”.

Così la Consigliera delegata alle Pari opportunità e politiche sociali di Città metropolitana di Roma Capitale, Tiziana Biolghini.