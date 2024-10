Pui sport, inaugurato oggi cantiere a Castel San Pietro Romano

Il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, delegato dal Sindaco Roberto Gualtieri ai progetti PNRR, ha inaugurato questa mattina, assieme al Sindaco di Castel San Pietro Romano Gianpaolo Nardi, il cantiere per i lavori di rigenerazione del campo da calcio a 11 del Comune metropolitano. Presenti alla cerimonia anche il Direttore del Dipartimento PNRR di Città metropolitana, Stefano Carta, l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Castel San Pietro Romano, Filippo Fiasco, i tecnici responsabili dei lavori e altre autorità del territorio.

Con un finanziamento di oltre 800 mila euro da risorse PNRR, nell’ambito dei PUI Sport, Benessere e Disabilità, l’intervento proposto dal Comune e sostenuto da Città metropolitana prevede l’adeguamento del campo sportivo, l’unico presente a Castel San Pietro e l’unico attivo nel comprensorio dei Monti Prenestini, alle normative di sicurezza dell’impianto e ai possibili utilizzi multidisciplinari, al fine di promuovere la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché il miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, attraverso la promozione dell’attività sportiva.

Nello specifico, il progetto per il Campo Sportivo di Via Fontana Vito prevede la posa di un nuovo manto in erba sintetica, con un nuovo sistema di drenaggio sottostante, il rifacimento degli impianti di illuminazione, che sarà omologato anche per l’attività in notturna, oltreché della recinzione e dell’area parcheggi, con spazi riservati a portatori di handicap. In più, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli spazi adibiti a spogliatoi.

“All’interno della rete del PUI sport che coinvolge oltre 60 comuni della Città metropolitana, abbiamo aperto questa mattina il cantiere del campo di calcio e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con un ingente investimento delle risorse PNRR Next Generation EU. La Città metropolitana, nella grande scommessa che vede lo sport come attività inclusiva per il benessere complessivo delle comunità, è al fianco dei comuni e intende svolgere appieno il proprio ruolo di riconnessione e ricucitura tra i 120 comuni che costituiscono il territorio metropolitano. Su impulso del Sindaco Roberto Gualtieri, intendiamo contribuire fattivamente allo sviluppo dell’intera comunità e alla riqualificazione dei territori di appartenenza, superando le disparità che vanno a detrimento dei territori più periferici e valorizzando le capacità e le specificità culturali, economiche e sociali che caratterizzano ogni luogo dell’area metropolitana”.