La staffetta Lions per la pace fa tappa a Trevignano Romano

L’iniziativa “Staffetta Lions per la pace” ha avuto avvio il 5 luglio e ha visto i Lions di molti Club Italiani protagonisti di un viaggio simbolico, ma al tempo stesso reale, attraverso il Paese per promuovere un messaggio di pace e solidarietà. Partita dalle Tre Cime di Lavaredo, sta percorrendo l’Italia attraverso oltre 40 tappe per testimoniare il nostro impegno attivo verso questo tema e non tacere sulla situazione internazionale, divenuta ormai estremamente critica.

La “Pergamena della pace”, simbolo della staffetta, ha raccolto così le firme di tanti sindaci a documentare questo cammino attraverso Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Sardegna per concludersi a Roma, dal Papa a San Pietro, e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questi luoghi simbolici il documento, una pergamena in duplice copia, arricchito dalle firme di sindaci e autorità locali, consegnata, nell’ultima tappa, nelle mani del pontefice e del Capo dello Stato.

La staffetta vuole richiamare l’antica tradizione dei pellegrini provenienti dal Nord Europa che raggiungevano Roma attraverso i “cammini” storici come la via Francigena, compiendo un percorso di condivisione spirituale oltre che fisico.

Ogni tappa della staffetta ha rappresentato un’opportunità per i partecipanti di incontrare le comunità locali, condividere storie e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della pace, mettendo al centro dell’azione la costruzione di legami solidi e solidali per una crescita positiva delle comunità.

Durante la marcia si è avuta l’occasione di discutere su temi di fondamentale importanza come giustizia e legalità, la Carta dei diritti umani Onu, clima e ambiente, economia di giustizia e controllo delle armi, comunicazione e informazione, migrazioni e integrazione.

Così presidente del consiglio dei governatori Lions, Leonardo Potenza, per illustrare il senso dell’iniziativa: «La staffetta è molto più di un semplice viaggio attraverso il nostro bellissimo Paese, che diventa palcoscenico di un messaggio di unità e speranza: è un simbolo del nostro impegno collettivo per costruire ponti tra le comunità e promuovere valori di comprensione reciproca e cooperazione. Ogni tappa è un’opportunità di dialogo e collaborazione, affrontando temi cruciali come la giustizia sociale, la sostenibilità ambientale e l’inclusione».

Il presidente Adelio Dal Mas e i soci del Lions Club Bracciano-Anguillara -Monti Sabatini hanno ricevuto la staffetta proveniente da Montefiascone, Tarquinia, e Viterbo, guidata dal delegato del governatore del Distretto 108 L, Alfredo Riccio, organizzando una tappa a Trevignano Romano.

Qui, nella sala consiliare, alla presenza del sindaco di Trevignano Claudia Maciucchi, del vice sindaco di Bracciano Bianca Maria Alberi, delle rappresentanze dell’associazione Arma dei Carabinieri, nonché delle rappresentanze di altri Lions club di Roma e del Lazio, sono state apposte le firme sulla pergamena, simbolo della staffetta, prima di riprendere il cammino verso l’ultima tappa di Campagnano Romano e raggiungere poi Roma.

Le altre autorità del territorio, i sindaci di Anguillara, Manziana, Canale Monterano e Oriolo Romano, anche se impegnati in altri incontri istituzionali, hanno fatto pervenire il saluto e la loro partecipazione all’iniziativa.

L’augurio è che i sindaci, come autorità sensibilmente vicine ai loro cittadini, possano condividere questa giornata con gli studenti, le famiglie e i cittadini del territorio sabatino.

Anna Ramella

Presidente comitato comunicazione L.c. Bracciano, Anguillara, Monti Sabatini