“La mela di Aism” per la raccolta fondi per la sclerosi multipla

L’ AVO di Ladispoli scenderà in piazza Rossellini, insieme ad altri 14mila volontari sul territorio nazionale per la sclerosi multipla. Con 10 € si può ritirare un sacchetto di mele, per sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica su questa grave malattia del sistema nervoso centrale che colpisce principalmente i giovani e le donne, e purtroppo non esistono cure definitive. Questa raccolta fondi serve a potenziare le prestazioni necessarie per chi convive con la sclerosi multipla.

I volontari vi attendono sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 nella centrale piazza Rossellini.

Per prenotare un sacchetto di mele o avere informazioni contatta i volontari AVO: 3392161439. Grazie.

Associazione Volontari Ospedalieri – Ladispoli ODV