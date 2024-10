Parte da Trevignano Romano un appello per salvare il mare

Si è conclusa con successo a Trevignano Romano, sul Lago di Bracciano, Vintage Scuba Days – la manifestazione ideata e promossa da Pippo Cappellano, tra i più apprezzati documentaristi subacquei a livello mondiale – che è riuscita a coniugare in un unicum le nuove e le vecchie generazioni di subacquei.

“Il successo del Vintage Scuba Days è andato oltre ogni aspettativa – ha detto Pippo Cappellano – e il mio cellulare è pieno di messaggi che chiedono quando si terrà la prossima edizione”.

“Sono stati centinaia i visitatori, in maggioranza appassionati ed esperti, che hanno affollato gli ampi spazi della mostra, lo specchio d’acqua antistante e l’area conferenze. Moltissime persone, tra le quali ricercatori e addetti ai lavori, sono venute proprio per seguire le interessanti relazioni che hanno toccato tutte le tematiche legate alla subacquea”.

Non è un caso che all’inaugurazione la Sindaca Claudia Maciucchi avesse sottolineato “Trevignano Romano è diventato punto di riferimento non solo per la cultura e il cinema ma anche per la subacquea: qui si sperimentano attrezzature innovative e nuove tecnologie e la presenza dei subacquei è oramai costante tutto l’anno”.

“Dobbiamo salvare il mare e costruire un futuro in linea con la sua salvaguardia”, questo l’appello lanciato da Pippo Cappellano e da tutto lo staff che ha curato l’evento.

“Pochi sanno – ha spiegato – che il mare è il polmone della terra e sta soffrendo: la posidonia oceanica produce più ossigeno delle foreste amazzoniche”.

“Tutto quello che stiamo facendo è per cercare di dare voce al mare. Noi subacquei siamo gli occhi del mare, perché abbiamo la possibilità di vedere ciò che accade sottacqua: la divulgazione è il nostro compito prima che sia troppo tardi”.

Vintage Scuba Days si è tenuta presso lo Skipper White in via della Rena 81 ed è stato realizzato con il Patrocinio del Comune di Trevignano Romano, di DAN – Divers Alert Network, HDS – Historical Diving Society Italia e del Premio Atlantide e con la collaborazione di CTS – Centro Tecnico della Subacquea, WAC – World Activity Com, Stefanelli Edilizia, Ireco e Ocean4Future.