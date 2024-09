D’Amato: “Con Vertenza Roma poniamo l’attenzione su sicurezza e degrado”

“Con il sit-in di oggi a Porta Cavalleggeri inizia ‘Vertenza Roma’. Azione vuole porre all’amministrazione capitolina e al Sindaco Gualtieri le principali istanze dei movimenti e dei cittadini aperte sui territori, dal decoro alla sicurezza, fino alla mobilità e alla sicurezza stradale. Seppur all’opposizione, intendiamo essere propositivi per migliorare i servizi della città. Il Giubileo sarà un banco di prova importante e un biglietto da visita della Capitale, ma per Azione è fondamentale e assolutamente prioritaria anche la vita quotidiana di milioni di residenti. Le iniziative di Vertenza Roma riguarderanno proprio questo e saranno organizzate in tutti i municipi. Prossimo appuntamento sabato 5 ottobre a Castel Sant’Angelo.” Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e Commissario regionale di Azione, Alessio D’Amato.