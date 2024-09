Oltre 600 tecnici della prevenzione per il loro congresso nazionale

Si è appena concluso, a Roma, il 1° Congresso nazionale della Commissione di albo nazionale dei Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL) della FNO TSRM e PSTRP. L’evento, iniziato ieri, ha riunito oltre 600 professionisti sanitari, che in questi due giorni si sono interfacciati con esperti e relatori di spicco, sia nazionali che internazionali, affrontando i temi più attuali legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro, alla salvaguardia dell’ambiente e alla salubrità alimentare.

Un’importante occasione di confronto e aggiornamento sulle novità normative e sulle migliori pratiche nel campo della prevenzione e della salute pubblica. Sono stati trattati argomenti come la valorizzazione delle competenze professionali dei Tecnici della prevenzione, e il loro ruolo in termini di sfide e opportunità che i professionisti di questo settore si trovano ad affrontare per la salute collettiva.

«Il nostro obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione che possa garantire condizioni di vita e lavoro sicure e sostenibili per tutti – ha dichiarato Maurizio Di Giusto, Presidente della Commissione di albo nazionale dei TPALL, che ha aggiunto – una partecipazione così ampia e qualificata dimostra quanto sia sentito il bisogno di condividere idee e proposte innovative e soluzioni pratiche per le sfide attuali nel settore della prevenzione primaria e della cultura della salute e sicurezza sul lavoro».

Teresa Calandra, Presidente della FNO TSRM e PSTRP a margine del Congresso, ha dichiarato: «In un momento come quello che stiamo vivendo, in cui purtroppo crescono le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari, è fondamentale trovare soluzioni e porre in essere iniziative che possano, nel breve periodo, arginare la crescente ondata di violenza e, nel medio e lungo periodo, ristabilire l’alleanza con i cittadini e le cittadine. I lavoratori e le lavoratrici, sanitari in particolare, devono poter sentirsi sicuri nell’ambiente e nei luoghi in cui operano, per questa ragione riteniamo che il contributo dei TPALL possa essere determinante, soprattutto nella prevenzione: i professionisti della salute si impegnano quotidianamente per garantire cure adeguate, sicure e di qualità, e solo in un contesto lavorativo ottimale potranno esprimere il meglio».

Molti gli interventi dei rappresentanti del mondo politico, professionale, istituzionale e accademico, che hanno contribuito a stimolare il dibattito sui temi cruciali per il futuro della prevenzione in Italia.

Un momento importante per il consolidamento di strategie efficaci mirate a promuovere e garantire la salute e la sicurezza delle persone, in linea con l’approccio integrato “One Health”, secondo cui la salute umana, animale e ambientale rappresentano un unico ecosistema da tutelare.

Il congresso nazionale dei TPALL ha ricevuto il patrocinio da importanti istituzioni e associazioni, tra cui: l’Associazione italiana igienisti sistemici aeraulici (AIISA), l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO), la Società italiana dei medici del lavoro (SIML), la Società italiana di igiene (SITI) e l’Associazione tecnico scientifica Unione nazionale personale ispettivo sanitario d’Italia (UNPISI).