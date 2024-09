Istat, fatturato industria -0,4% a luglio

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria a luglio scende dello 0,4% sul mese precedente e del 4,7% su base annua.

“Dati allarmanti! Unici valori positivi sono il fatturato interno rispetto a giugno e l’andamento dei servizi, mentre le attività manifatturiere precipitano dell’1,3% su giugno e del 4,7% su luglio 2023, segnando un andamento negativo anche per i dati in volume. Anche i beni di consumo calano: -0,2% su giugno 2024 e -1,4% su luglio 2023. Insomma, le nostre industrie sono in difficoltà” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se poi confrontiamo il fatturato di oggi con quello di dicembre 2023, attualmente, secondo la nostra elaborazione, è inferiore, nei dati destagionalizzati, del 5,4%, -5,8% quello interno” conclude Dona.

Tabella: Fatturato dell’industria (dati destagionalizzati)

FATTURATO Interno Estero Totale Differenza % Lug 2024 – Dic 2023 -5,2 -5,8 -5,4 Differenza % Lug 2024 – Giu 2024 0,5 -2,4 -0,4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat